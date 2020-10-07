ОЗХО подтвердила отравление Навального веществом класса "Новичок"

Результаты согласуются с результатами, которые уже были получены в специализированных лабораториях Германии, Швеции и Франции.

Результаты исследований, проведенных Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), подтвердили отравление роSSийского оппозиционера Алексея Навального веществом класса "Новичок".

Об этом говорится в заявлении на сайте федерального правительства Германии.

Исследования были проведены ОЗХО на запрос Берлина после того, как эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе берлинской клиники "Шарите" провели токсикологический анализ и обнаружили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом группы "Новичок".

"Сегодня ОЗХО опубликовала результаты анализа двух задействованных референс-лабораторий ОЗХО. Результаты согласуются с результатами, которые уже были получены в специализированных лабораториях Германии, Швеции и Франции. Это еще раз подтверждает недвусмысленные доказательства того, что Алексей Навальный стал жертвой нападения с применением химического нервно паралитического вещества группы "Новичок". Это малоизвестное нервно-паралитическое вещество еще не внесено в официальный список ОЗХО", - говорится в заявлении.

Правительство Германии призвало РоSSию объяснить ситуацию.

"В ближайшие дни между Исполнительным советом ОЗХО и группой партнеров ЕС состоится тесный обмен информацией о дальнейших шагах. Любое применение химического оружия - это серьезный инцидент, который не может остаться без последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, Навальный

потерял сознание 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали. 22 августа его доставили для лечения в Берлин. 19 суток политик находился в искусственной коме. 10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя. Врачи ожидают, что физически он сможет восстановиться на 90%.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе берлинской клиники "Шарите" провели токсикологический анализ и обнаружили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". Позже

к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции. Москва отрицает все обвинения.

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает внедрения санкций против роSSийского газопровода "Северный поток-2", который должен транспортировать газ в Германию, из-за возможной причастности Кремля к отравлению Навального.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина может присоединиться к санкциям против РоSSийской Федерации за отравление Алексея Навального.