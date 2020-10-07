В ЕС похвалили прогресс Украины на пути реформ и планы деолигархизации

Украина и ЕС согласились с необходимостью дальнейшего ускорения этих усилий.

В ЕС похвалили прогресс Украины на пути реформ и планы деолигархизации
Самміт "Україна-ЄС"
Фото: Скріншот відео

Лидеры Евросоюза считают, что Украина за последний год осуществила значительный прогресс в сфере реформ и одобряют ее обновленные обязательства по деолигархизации.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Украины и ЕС, утвержденном по итогам саммита, который состоялся во вторник в Брюсселе, сообщает

"Интерфакс-Украина".

"Мы признали значительный прогресс, достигнутый Украиной в процессе осуществления реформ, и согласились с необходимостью дальнейшего ускорения этих усилий", - говорится в заявлении.

В ЕС напомнили, что в Украине сделан шаг к внедрению земельной реформы, принят закон о регулировании банковской деятельности и достигнут прогресс в децентрализации. В ЕС также положительно оценивают начало работы Высшего антикоррупционного суда.

"Мы приветствуем обновленные обязательства Украины бороться с влиянием частных интересов ("деолигархизации»). В связи с этим мы отметили необходимость дальнейшего усиления плюрализма СМИ в Украине", - сказано в заявлении.

Напомним, 22-й саммит "Украина - Европейский Союз" проходит в традиционном "живом" формате впервые с начала пандемии коронавируса. Мероприятие было запланировано на 1 октября, но его перенесли на 6 октября. 22 сентября Зеленский сообщил, что на саммите планируют рассмотреть создание переговорной площадки для деоккупации Крыма.

22 сентября вице-президент Еврокомиссии Боррель посетил Украину с визитом. По итогам визита он написал в своем блоге "ЕС - не банкомат", но позже эту фразу удалили.

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