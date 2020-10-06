Зеленский вывел Смелянского из Наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Руководитель "Укрпочты" был членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома" с октября 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил полномочия члена Наблюдательного Совета ГК "Укроборонпром" Игоря Смелянского.

Об этом говорится в указе главы государства №424/2020.

"Согласно статье 5 Закона Украины "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" постановляю:

1. В частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 7 октября 2019 года № 734 "О членах Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" (с изменениями, внесенными Указами от 11 октября 2019 года № 747, от 25 января 2020 года № 23 и от 19 июня 2020 года № 242), прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" И. Смелянського", - говорится в документе.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Напомним, Зеленский назначил руководителя "Укрпочты" Игоря Смелянского членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома" в октябре 2019 года.