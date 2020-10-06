Оккупанты стреляли из подствольного гранатомета возле Зайцевого

Штаб ООС сообщает об одном нарушения режима тишины с начала суток.

Оккупанты стреляли из подствольного гранатомета возле Зайцевого
Фото: Макс Левин

С начала текущих суток, 6 октября, на Донбассе, в районе ответственности Оперативно-тактической группировки «Восток», зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Так неприцельный выстрел из подствольного гранатомета враг осуществил недалеко от населенного пункта Зайцево. Украинские военные огонь не раскрывали.

"На других участках линии разграничения наблюдается тишина. Боевых потерь и ранений среди наших воинов нет", - отметили в штабе.

Военнослужащие Объединенных сил продолжают помогать жителям Луганской области преодолевать последствия пожаров. В частности, в поселке Вороново за три дня проработали 42 заявки на пособие из 90 предоставленных.

Военнослужащими и пожарными ГСЧС локализован очаг возгорания площадью 7 гектаров вблизи Майорска. Продолжается тушение пожаров вблизи таких населенных пунктов, как Екатериновка, Попасная и Болотенное.

В районах вдоль линии разграничения сторон саперы ГСЧС разминировали более 7 гектаров территории и передали на уничтожение 49 взрывоопасных предметов.

Напомним, за минувшие сутки, 5 октября, оккупанты стреляли из гранатометов возле Новолуганського и Авдеевки.

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