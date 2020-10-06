Ермак и Стефанишина в Риме обсудили ситуацию на Донбассе с главой МИД Италии

Также сообщается о встрече главы Офиса президента с госсекретарем Ватикана.

Ермак и Стефанишина в Риме обсудили ситуацию на Донбассе с главой МИД Италии
Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в Риме встретились с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Об этом сообщила пресс-служба ОП.

Отмечается, что собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и возобновление мирного процесса.

Луиджи Ди Майо сделал акцент на поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил соблюдение украинскими военными режима прекращения огня и выразил надежду на положительные сдвиги в переговорах по выполнению Минских договоренностей.

Во время встречи также обсудили усиление двусторонних отношений Украины и Италии, в частности - экономического и торгового сотрудничества. Также собеседники говорили о подготовке заседания украинско-итальянского Совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству.

По информации издания ZN.UA, в распоряжении которого есть программа визита, представители Украины также провели беседы с генеральным директором департамента политики и безопасности Карди, а потом Ермак отправился в Ватикан на встречу государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином в формате тет-а-тет. Отмечается, что на этой встрече даже не было украинского переводчика, а перевод обеспечивался итальянской стороной.

По информации дипломатических источников, к подготовке этого визита не привлекались ни украинский МИД, ни посольство Украины в Италии и при Святом Престоле.

По информации источников издания, одной из главных тем этой встречи было обсуждение и согласование наиболее приемлемой кандидатуры посла Украины при Святом Престоле (эта должность остается вакантной уже более года - с июля 2019 года), поскольку в ОП рассчитывают на возможное привлечение Ватикана к урегулированию конфликта с Россией на Донбассе.

Напомним, в сентябре президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Италии руководителя департамента Госпротокола и церемониала Офиса президента Ярослава Мельника.

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