Государственный департамент США аннулировал американскую визу, выданную бывшему сотруднику посольства Украины в Соединенных Штатах Андрею Телиженко. Экс-дипломат связан с распространением теорий о семье кандидата на пост президента США Джо Байдена и якобы вмешательстве Украины в американские выборы.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на американского и украинского чиновников.

По данным источников, Телиженко не пустили на борт самолета из Киева в Нью-Йорк из-за аннулирования американской визы.

Источники телекомпании не знают цели поездки бывшего украинского дипломата в США , но предполагают, что он намеревался быть неподалеку от места событий в разгар предвыборной кампании.

Американские власти могут включить Телиженко в санкционные списки, утверждает СNN. Члены Демократической партии США обвиняют его в распространении дезинформации якобы в интересах РоSSии.

Напомним, Телиженко работал в посольстве Украины в Вашингтоне с декабря 2015 по июнь 2016 года. Он сыграл ключевую роль в продвижении популярной в правых кругах теории о том, что украинское правительство сотрудничало с демократами во время предвыборной кампании 2016 года, стремясь помешать победе Трампа.

В 2017 году на сайте Politico вышла статья "Попытки Украины саботировать Трампа навредили ей самой" журналиста Кеннета Фогеля. Фогель, ссылаясь на Телиженко, заявил, что посольство якобы сотрудничало с Александрой Чалупой, американкой украинского происхождения, тесно связанной с Демократической партией США , помогая ей собирать обличительные материалы в отношении члена избирательного штаба Трампа Пола Манафорта.

Манафорту в результате пришлось оставить должность в штабе Трампа.

По данным американских СМИ , впоследствии Телиженко помогал личному адвокату Трампа Руди Джулиани изучать вопросы, связанные с американской политикой в Украине.

Власти Украины заявили, что не помогали ни одному из кандидатов на выборах 2016 года.