Разумков изменил порядок допуска журналистов в парламент

Представителям СМИ будут выдавать 120 пропусков, 30 из которых - для работы в ложе прессы.

Разумков изменил порядок допуска журналистов в парламент
Фото: Ирина Кармелюк

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков изменил порядок допуска журналистов в парламент: их будут пускать по постоянной карточке аккредитации и разовому пропуску.

Соответствующее распоряжение Разумков подписал 5 октября.

Согласно документу, зайти в Раду (в пресс-центр на третьем этаже) смогут не более 120 работников СМИ, 30 из которых смогут находиться в ложе прессы балкона зала заседаний.

Отмечается, что от телевизионных каналов будут допускать не более двух съемочных групп (до 4 человек), от информационных агентств - до 2 человек, от других изданий - по одному человеку.

Руководитель пресс-службы Рады Ирина Кармелюк уточнила изданию «Детектор медиа», что журналистам будут выдавать всего 120 пропусков, 30 из которых - для работы в ложе прессы. Работники СМИ смогут получить их на посту охраны на входе, но после завершения рабочего дня они должны будут вернуть их. Эти пропуска не будут закреплены за конкретным СМИ.

Госпожа Кармелюк объяснила, что парламент не будет обеспечивать карточками почти 500 медиа, аккредитованных в Раде, поскольку при таких условиях не сможет придерживаться карантинных ограничений. Кроме того, по ее словам, в пресс-центре смогут работать до 120 журналистов.

"Это не ограничение, это наоборот - улучшение. Теперь каналы смогут приходить двумя съемочными группами, ранее пускали только одну, от агентств был только один журналист, а сейчас по два человека - это для них улучшение", - отметила Кармелюк и добавила, что в обычный пленарный день в ВР работает до 60 работников СМИ.

Напомним, журналисты должны были вернуться к работе в кулуарах Верховной Рады с началом новой пленарной сессии 1 сентября, но из-за ухудшения эпидемической ситуации руководство парламента отказалось от этой идеи.

В марте, после начала карантина, в Раде ввели новые правила для представителей СМИ. В здание разрешили заходить не более чем одному журналисту от издания или одной съемочной группе телеканала. Ложу прессы открыли только в начале июня. При условии, что одновременно там будет находиться до 30 человек.

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