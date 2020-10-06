Представителям СМИ будут выдавать 120 пропусков, 30 из которых - для работы в ложе прессы.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков изменил порядок допуска журналистов в парламент: их будут пускать по постоянной карточке аккредитации и разовому пропуску.

Соответствующее распоряжение Разумков подписал 5 октября.

Согласно документу, зайти в Раду (в пресс-центр на третьем этаже) смогут не более 120 работников СМИ , 30 из которых смогут находиться в ложе прессы балкона зала заседаний.

Отмечается, что от телевизионных каналов будут допускать не более двух съемочных групп (до 4 человек), от информационных агентств - до 2 человек, от других изданий - по одному человеку.

Руководитель пресс-службы Рады Ирина Кармелюк уточнила изданию «Детектор медиа», что журналистам будут выдавать всего 120 пропусков, 30 из которых - для работы в ложе прессы. Работники СМИ смогут получить их на посту охраны на входе, но после завершения рабочего дня они должны будут вернуть их. Эти пропуска не будут закреплены за конкретным СМИ .

Госпожа Кармелюк объяснила, что парламент не будет обеспечивать карточками почти 500 медиа, аккредитованных в Раде, поскольку при таких условиях не сможет придерживаться карантинных ограничений. Кроме того, по ее словам, в пресс-центре смогут работать до 120 журналистов.

"Это не ограничение, это наоборот - улучшение. Теперь каналы смогут приходить двумя съемочными группами, ранее пускали только одну, от агентств был только один журналист, а сейчас по два человека - это для них улучшение", - отметила Кармелюк и добавила, что в обычный пленарный день в ВР работает до 60 работников СМИ .

Напомним, журналисты должны были вернуться к работе в кулуарах Верховной Рады с началом новой пленарной сессии 1 сентября, но из-за ухудшения эпидемической ситуации руководство парламента отказалось от этой идеи.