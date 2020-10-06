Украина хочет получить свободный доступ к автоперевозкам в рамках ЕС — Криклий

Украина хочет получить свободный доступ к автоперевозкам в рамках ЕС — Криклий

Украина рассчитывает на включение либерализации международных автомобильных грузовых перевозок с ЕС в обновленное Соглашение об ассоциации с ЕС. Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры по итогам встречи главы ведомства Владислава Криклия с гендиректором Директората по вопросам мобильности и транспорта Европейской Комиссии Генриком Гололеем, передает БизнесЦензор.

"Мы рассчитываем на внедрение беспрепятственного доступа международных транзитных перевозок грузов автомобильным транспортом без ограничений, квот на разрешения и отмены системы разрешений на международные грузовые перевозки для "Евро-5" и "Евро-6". И просим европейскую сторону рассмотреть включение соглашения о либерализации автотранспорта в обновленное Соглашение об ассоциации Украина-ЕС", - заявил В.Криклий.

Стороны также обсудили реализацию проектов в рамках Индикативного инвестиционного плана TEN-T.

"Мы стремимся к реализации всех проектов, предусмотренных Индикативным инвестиционным планом TEN-T. А это 4,8 тыс. км дорог и железных дорог, шесть современных портов и 11 логистических центров в Украине. Мы ориентированы на открытие и повышение эффективности украинских внутренних водных путей, и расширение сети TEN-T к рекам соседних стран имеет для нас одно из первоочередных значений. Поэтому мы очень ожидаем, что внутренние водные пути Украины будут включены в региональную сеть TEN-T вместе с украинской частью Дуная. Мы, со своей стороны, делаем все возможное для этого", - отметил В.Криклий.

Министр заявил, что Украина ожидает позиции Еврокомиссии относительно правовых механизмов предотвращения ограничений судоходства и непрерывной эксплуатации для украинских судов на Дунае после 18 января 2022 года.

Отмечается также, что украинская сторона готова провести все необходимые внутренние процедуры для подписания протокола к соглашению Interbus о международных регулярных и специальных регулярных автобусных перевозках, а также протокола о присоединении Королевства Марокко.

Стороны также обсудили вопросы технической интеграции Украины в систему сборов Eurocontrol, внедрение важных инфраструктурных проектов, в частности, в Азовском регионе, а также подписание соглашения об общем авиационном пространстве с ЕС и приближение украинского законодательства в сфере транспорта к европейскому в рамках Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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