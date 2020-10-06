Пристайко рассказал о деталях нового соглашения Украины и Великобритании

Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве Украины и Великобритании, которое планируют подписать 7-8 октября, по объему взаимодействия подобно Соглашению об ассоциации Украины с ЕС .

Об этом заявил в интервью "Голосу Америки" посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

"Огромный документ, много сотен страниц. Я думаю, что публика будет удивлена, когда этот документ будет подписываться лидерами, и на столе вы увидите большую кипу бумаг. Это соглашение установит стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией. Это соглашение фактически является соглашением о постоянном политическом взаимодействии и торговле. Это примерно такое же соглашение, как мы заключали ассоциативное соглашение с Европейским союзом, только направлено на одну страну", - сказал Пристайко.

По его словам, неудовлетворительным аспектом отношений пока остается вопрос британских виз для украинских граждан, но британская сторона признает эту проблему, и в ближайшее время стороны должны обсудить этот вопрос отдельно.

"Квоты отдельно, торговля отдельно, высокий политический уровень сотрудничества - все это замечательно. Это прекрасный фон также для миграционной части. Процесс чувствительный для внутренней политики и для украинской, и для Великобритании. Но не менее мы можем говорить об упрощении тех процедур, которые больше всего донимают украинцев", - добавил Пристайко.

Напомним, в январе посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что Украина и Великобритания через год намерены начать переговоры о безвизовом режиме между странами.