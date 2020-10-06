Рожкова прокомментировала решение Совета НБУ: «Это победа прошлого над будущим»

Совет НБУ объявил выговор и недоверие нам за наши коммуникации с прессой. Об этом написала первый замглавы НБУ Катерина Рожкова в фейсбуке.

Фото:delo.ua

Рожкова сообщила, что они с Сологубом предоставили комментарии изданию KyivPost для публикации о Национальном банке. По ее словам там не было «ничего крамольного, чтобы шло вразрез с „генеральной линией партии“.

»Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе", – написала Рожкова.

«Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации?! Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка. Но чему удивляться, если решение принималось „ночью вызывающе топором“. То есть за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон», – отметила Рожкова.

По ее словам, юристы должны дать оценку правовым последствиям и наличию у Совета НБУ полномочий для принятия таких решений.

«В итоге, считаю, что это победа прошлого над будущим. Тревожный сигнал независимости Национального банка, да и вообще здравого смысла», – подытожила Рожкова.

Предыстория

На заседании Совета Национального банка, состоявшемся 2 октября, был объявлен выговор и заявлено о недоверии двум членам правления Нацбанка — Катерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

Совет рекомендовал Правлению Национального банка:

усилить исполнительскую дисциплину и ответственность работников Нацбанка за соблюдением законодательства Украины и распорядительных актов НБУ с целью обеспечения эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками;

обеспечить надлежащую работу функции комплаенс;

обеспечить функциональное подчинение работников структурных подразделений, ответственных за внутренний контроль операционного риска (риск-координаторов) и комплаенс-контроль, руководителям подразделений по управлению рисками и комплаенс соответственно;

усилить контроль при принятии решений по применению мер воздействия на банковские учреждения, в частности в сфере финансового мониторинга.

В каких случаях увольняется замглавы НБУ

Заместитель председателя Нацбанка освобождается от должности в следующих случаях:

истечение срока полномочий;

представление заявления об увольнении по собственному желанию с указанием аргументов такого решения;

вступления в законную силу обвинительного приговора суда;

на основании решения суда о признании лица недееспособным;

потери безупречной деловой репутации;

установления факта представления недостоверных сведений при назначении на должность заместителя Председателя Национального банка;

смерти;

невыполнения должностных обязанностей, в том числе по состоянию здоровья, в течение более четырех месяцев подряд;

возникновения обстоятельств, исключающих возможность лица быть заместителем председателя Национального банка.

Совет Национального банка освобождает от должности заместителя председателя Национального банка в случае, предусмотренном пунктом 2 части восьмой, на своем заседании после его доклада о результатах его работы.