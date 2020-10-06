Зеленский собирается съехать с госдачи в Конча-Заспе
Президент мечтает о "своем личном семейном гнездышке".
Президент Украины Владимир Зеленский считает резиденцию в Конча-Заспе отелем и мечтает переехать оттуда в собственный или арендованный дом.
Об этом глава украинского государства рассказал в интервью Politico Europe.
По словам Зеленского, он выехал из своего частного дома под Киевом и продал его, потому что "там было невозможно работать из-за ковида".
"Тогда я временно переехал в резиденцию. Сегодня это для меня просто отель, иначе я это не использовал бы. Хотя, согласно нашему законодательству, имею полное право, но я хочу жить дома. Сейчас мы с женой ищем новое место. Либо построим дом, либо возьмем в аренду. Для нас важно иметь, как говорят в Украине, свое личное семейное гнездышко", - сказал президент Украины.
Он уточнил, что свой дом продал, но у него есть еще квартира.
В июле стало известно, что Зеленский пользуется государственной дачей на территории резиденции "Конча-Заспа" Государственного управления делами возле Киева, а именно - "домом №29", известным как "дача Ющенко".
В Офисе президента тогда объяснили, что Зеленский продал дом и участок под ним в селе Иванковичи Киевской области, поэтому временно будет проживать в государственной резиденции.