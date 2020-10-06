СБУ изъяла из тайников боевиков почти 100 тыс. боеприпасов с начала года

Задержаны участники трех межрегиональных организованных группировок.

С начала года Служба безопасности Украины изъяла из тайников незаконных вооруженных формирований на Донбассе свыше 137 килограммов тротила, пластида и артиллерийского пороха, более 40 единиц огнестрельного оружия и почти 100 тысяч боеприпасов.

Эти тайники были оборудованы в районе проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, три масштабных тайника были обнаружены на Луганщине. Там изъяты тротил, запалы, гранаты РГД и Ф-1, автомат Калашникова, пистолет и большое количество патронов.

"В ходе следствия установлена причастность диверсантов к минированию мостов, а также участков железнодорожных и автомобильных дорог в Лисичанском и Попаснянском районах. Трем злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ст. 113, ч. 2 ст. 260, ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Один из фигурантов арестован, на данный момент он находится под стражей. Другие участники группы объявлены в розыск", - говорится в сообщении.

В Донецкой области сотрудники СБУ нашли в частном доме члена НВФ, который сейчас скрывается от следствия на оккупированных территориях, противотанковую мину ТМ-62М, ручной противотанковый гранатомет, 5 подствольных гранат и 10 корпусов от гранат Ф-1 и РГД-5. Также обнаружены детонатор для мины МВЧ-62, девять запалов УЗРГМ и УЗРГМ-2 и 600 патронов калибра 5,45 мм.

Кроме того, по результатам расследований преступлений, связанных с торговлей оружием, сотрудники спецслужбы задержали участников трех межрегиональных организованных группировок.

Основным каналом продаж оружия для злоумышленников были представители криминалитета. Благодаря изъятию это оружие и взрывчатка не будут использованы против мирных граждан.

Сейчас 13 фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления. Двое злоумышленников приговорены к различным срокам заключения.

Ранее сообщалось, что СБУ заблокировала поставки в "ДНР" продуктов на миллионы гривен.

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