Зеленский уволил Абромавичюса с должности гендиректора "Укроборонпрома"

Президент Владимир Зеленский уволил Абромавичюса с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".

Соответствующий указ №422/2020 от 6 октября опубликован на сайте главы государства.

"Освободить Абромавичюса Айвараса с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в документе.

Другим указом №423/2020 Зеленский назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности гендиректора "Укроборонпрома".

Игорь Фоменко в "Укроборонпроме" с 22 ноября 2019 года занимает должность заместителя генерального директора по производству. Работал на Луганском аккумуляторном заводе, Луганском станкостроительном заводе, который был реорганизован и преобразован в Луганский патронный завод. Занимал руководящие должности на Луганском патронном заводе, в Холдинговой компании АвтоКрАЗ, Corum Group, ICDI Group.

Получил степень MBA в Institute of International Business Relations (Германия), прошел курсы Executive Education в Harvard Business School и INSEAD.

Президент Владимир Зеленский назначил Абромавичюса на должность гендиректора "Укроборонпрома" 30 августа 2019 года.

В июле в интервью LB.ua вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский выступил за смену руководства концерна "Укроборонпром". Он подчеркнул, что в рамках реформирования концерна "должен быть серьезно изменен" менеджмент. Уруский подчеркнул, что поддерживает корпоративное управление в концерне, но хочет видеть там профессиональных людей.