Полиция открыла 205 уголовных производств о нарушениях избирательного процесса

За последние сутки полицейские открыли десять уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса перед местными выборами, назначенными на 25 октября. В целом же с 5 сентября зарегистрировано уже 205 таких производства.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

В течение суток в полицию поступило 206 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Всего в ЕРДР внесены сведения о 205 уголовных правонарушениях: 108 - связанных с нарушением избирательного законодательства, 907 - связанных с избирательным процессом.

Также составлен 461 протокол о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Напомним, в Украине 5 сентября стартовал избирательный процесс местных выборов. Они состоятся 25 октября 2020 года.