Правительством Финляндии один день будет руководить 16-летняя активистка

Временная замена премьер-министра Санны Марин состоится 7 октября в рамках программы Girls Takeover.

Правительством Финляндии один день будет руководить 16-летняя активистка
Санна Марін та 16-річна активістка Ааві Мурто
Фото: valtioneuvosto.fi

Правительство Финляндии по случаю Международного дня девушек ООН на один день возглавит 16-летняя активистка Аави Мурти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на правительство страны.

Временная замена премьер-министра Санны Марин состоится 7 октября в рамках программы Girls Takeover к Международному дню девушек ООН.

"Во время мероприятия премьер-министр Марин и Мурта обсудят роль Финляндии на международной арене: что может сделать Финляндия для улучшения возможностей девушек использовать и развивать технологии во всем мире? Кроме того, Марин и Мурта обсудят вопрос преследования девушек в интернете", - заявили в правительстве Финляндии.

За этот день Мурта встретится с министром сотрудничества в области развития и внешней торговли, канцлером юстиции и одним из депутатов парламента.

В Международный день девушек ООН в странах, которые присоединяются к программе, девушки становятся лидерами в различных общественных сферах. В этом году день Girls Takeover подчеркивает влияние технологий на гендерное равенство.

Напомним, в декабре 2019 года 34-летняя Санна Марин возглавила правительство Финляндии и стала самым молодым в мире премьером.

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