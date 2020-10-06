Зеленский заявил, что "лично совершенно неудовлетворен форматом «Минска»"

Однако это единственный формат, в котором сегодня работает Украина.

Зеленский заявил, что "лично совершенно неудовлетворен форматом «Минска»"
Фото: Макс Левин

Президент Украины Владимир Зеленский совершенно неудовлетворен "минским форматом", однако Украина продолжит работать в его рамках, чтобы сохранить диалог.

Об этом глава государства заявил в интервью изданию Politico Europe.

По словам главы государства, вопрос Нормандского формата решается технически в Минском процессе в формате ТКГ.

"Я лично недоволен форматом «Минская» и последовательностью и формулировкой некоторых пунктов, которые были подписаны. Я лично совершенно неудовлетворен именно составом этого формата. Это единственный формат, в котором мы сегодня работаем. Чтобы был диалог, который, я уверен, приведет к возвращению территориальной целостности", - сказал Владимир Зеленский.

Накануне сообщалось, что во время саммита Украина-ЕС лидеры Евросоюза хотели бы услышать оценку президента Украины Владимира Зеленского относительно процесса разрешения ситуации на востоке страны. В Евросоюзе похвалили активность президента Украины "в усилиях, направленных на решение конфликта".

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