Зеленский заявил, что "лично совершенно неудовлетворен форматом «Минска»"

Однако это единственный формат, в котором сегодня работает Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский совершенно неудовлетворен "минским форматом", однако Украина продолжит работать в его рамках, чтобы сохранить диалог.

Об этом глава государства заявил в интервью изданию Politico Europe.

По словам главы государства, вопрос Нормандского формата решается технически в Минском процессе в формате ТКГ.

"Я лично недоволен форматом «Минская» и последовательностью и формулировкой некоторых пунктов, которые были подписаны. Я лично совершенно неудовлетворен именно составом этого формата. Это единственный формат, в котором мы сегодня работаем. Чтобы был диалог, который, я уверен, приведет к возвращению территориальной целостности", - сказал Владимир Зеленский.