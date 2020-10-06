Тимошенко предлагает тестировать больных COVID дома

Резкий рост количества больных ковидом, по мнению лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, является следствием беспомощности и непрофессионализма власти, оставившей людей с болезнью один на один. Об этом она заявила в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

При этом Тимошенко призвала действовать немедленно и напомнила, что предлагала соответствующую стратегию еще в начале пандемии.

«Главной целью действий власти должна быть защита людей. Для этого нужна единая для всей страны горячая линия, на которую могли бы обратиться все, кто почувствовал симптомы болезни. Главный акцент должен быть сделан на тестировании потенциальных больных на дому, для чего должны быть привлечены мобильные бригады. Важно, чтобы тестирование и лечение было бесплатным, а одинокие люди были обеспечены продуктами и предметами первой необходимости. Это требует усилий не одного министерства здравоохранения, а всей исполнительной и законодательной власти», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Она также подчеркнула необходимость перестройки всей системы здравоохранения, национальной безопасности и экономической политики - в соответствии с вызовами, вставшими теперь перед страной.