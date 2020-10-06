В Кыргызстане после парламентских выборов вспыхнули протесты

На центральной площади столицы Кыргызстана Бишкека 5 октября начался бессрочный митинг против результатов парламентских выборов. Участники требовали аннулирования итогов голосования 4 октября и проведения перевыборов, передает Радио Свобода.

Фото: Радио Свобода

После полуночи 6 октября митингующие захватили "Белый дом", где работают парламент и президент страны, а также здания Государственного комитета национальной безопасности и общественной ТРК.

Фото: Радио Свобода

По требованию протестующих были освобождены из заключения несколько политиков, в том числе бывший президент Алмазбек Атамбаев. В июне его осудили на 11 лет и два месяца заключения по обвинению в коррупции.

Позже из колоний были освобождены также экс-депутат Садыр Жапаров и бывший премьер-министр Сапар Исаков, приговоренный в июне к 18 годам тюрьмы.

Общественный телеканал КТРК тоже перешел под контроль протестующих. В эфире они просят не устраивать мародерства в Бишкеке.

В Минздраве Кыргызстана сообщили о смерти одного из протестующих и о 590 раненых, из которых 150 госпитализированы.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 6 октября обратился к гражданам страны, заявив о готовности аннулировать результаты парламентских выборов, которые привели к протестам, столкновениям и захвату зданий в Бишкеке.

Жээнбеков отметил, что ночью отдельные политические силы попытались незаконно захватить власть.

По его словам, стабильность и мир в обществе важнее депутатских мандатов, поэтому, как сообщил Жээнбеков, он поручил ЦИК изучить все факты нарушения законодательства и предложил "в случае необходимости" аннулировать результаты выборов.

Жээнбеков предложил лидерам политических партий успокоить своих сторонников и вывести их из мест скопления. "Всех соотечественников я призываю сохранять стабильность, не поддаваться провокациям и не совершать незаконных действий. Мир и безопасность в стране - прежде всего! Все силы я призываю поставить судьбу страны выше своих политических амбиций и вернуться в правовое русло", - сказал глава государства.

Место нахождения Жээнбекова пока неизвестно, но его пресс-секретарь ранее заявила, что он находится в Бишкеке.

4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. По предварительным данным, избирательный порог преодолели четыре политические силы. Сразу 10 из 12 проигравших оппозиционных партий отказались признавать предварительные результаты голосования.

Международные наблюдатели заявили, что на выборах имели место серьезные нарушения, в том числе подкуп и запугивание избирателей.

Единственная оппозиционная партия - националистическая "Бутун Кыргызстан" - прошла в парламент, преодолев 7-процентный барьер и получив 7,13% голосов.