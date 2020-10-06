В Совете НБУ объяснили, почему выразили недоверие Рожковой и Сологубу
Василий Горбаль уверяет, что решение Совета НБУ безупречно с точки зрения юридических рисков.
В Совете Национального банка Украины объяснили, что первым заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений.
Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на члена Совета НБУ Василия Горбаля.
"Решение о выражении недоверия Екатерине Рожковой было принято почти единогласно. Воздержавшиеся имели замечания только к формулировкам", - заявил Горбаль.
По его словам, решение Совета НБУ безупречно с точки зрения юридических рисков.
"Такое решение было связано с недавними публичными выступлениями Сологуба и Рожковой. Надо понимать, что банк - это прежде всего доверие. А последние интервью Сологуба и Рожковой были очень неоднозначно восприняты как экспертной средой, так и международными партнерами", - добавил Горбаль.
Напомним, в начале октября Совет НБУ выразил недоверие заместителям главы Нацбанка Рожковой и Сологубу. Им также объявлены выговоры.
После увольнения Якова Смолия и до назначения на его место Кирилла Шевченко Рожкова исполняла обязанности главы Нацбанка.
1 июля Яков Смолий объявил, что подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию из-за систематического политического давления. Он отметил, что своей отставкой хочет предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что отставка главы Национального банка Якова Смолия сорвала Украине "сделку десятилетия" в виде размещения еврооблигаций.
По информации шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной, на отставке Смолия настаивал президент Владимир Зеленский.
Рожкова вместе с экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой в 2016 году принимала активное участие в национализации ПриватБанка, который с целью спасения от краха был докапитализирован на 155 млрд грн. Рожкову неоднократно и безуспешно пытались отстранить от выполнения ее обязанностей через суды.