Мэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмонией

Мэра Умани Черкасской области Александра Цебрия госпитализировали с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус.

Об этом Цебрий сообщил в видеообращении поздно вечером в понедельник, 5 октября.

"С обеда мне стало плохо, я почувствовал слабость, измерил температуру - она была 38,5, я перестал чувствовать вкус. Проконсультировавшись с врачом, я сделал КТ, которое показало двустороннюю пневмонию. Я вызвал скорую помощь, меня обследовали, послушали легкие и сказали , что у меня действительно есть воспаление легких, настояли на госпитализации", - рассказал он.

Сейчас Александр Цебрий находится в инфекционном отделении городской больницы. Ему сделали тест на COVID-19. Результатов на момент публикации видеообращения не было.

Ранее мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что заразился коронавирусом.

Как сообщалось, с начала пандемии COVID-19 подтвержден у 63 народных депутатов и работников аппарата Верховной Рады, из них у 27 - в сентябре.

В октябре Верховная Рада Украины будет заседать только один день из-за вспышки коронавируса среди депутатов.