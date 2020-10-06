Южная Корея может передать Украине вакцину от COVID-19 после запуска ее производства - посол

По словам посла страны, сначала должны быть выпущены лекарства от болезни.

Южная Корея может предоставить Украине определенное количество вакцины от коронавируса COVID-19 в виде гуманитарной помощи после начала ее производства на территории страны.

Об этом рассказал посол Республики Корея Ки-Чанг Квон в эксклюзивном интервью LB.ua.

"Если южнокорейские компании начнут производство вакцины, они смогут продавать ее в другие страны, в том числе и в Украину", - сказал посол, отвечая на вопрос о том, будет ли этот препарат поставляться за границу, и планируются ли поставки в Украину.

Он уточнил, что сначала должны быть выпущены лекарства от болезни.

Дипломат также не исключил, что определенное количество вакцины может быть направлено в Украину в качестве гуманитарной помощи.

"Такая вероятность есть, но вакцина все еще не разработана. Так что пока рано говорить", - пояснил Ки-Чанг Квон.

Он напомнил, что в апреле состоялся телефонный разговор президента Владимира Зеленского с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, в результате чего корейское правительство предоставило гуманитарную помощь Украине для лечения COVID-19 на сумму около 700 тысяч долларов США .

"Наборы для тестирования на сумму 300 тысяч долларов США были предоставлены в качестве двусторонней прямой гуманитарной помощи, а также еще 400 тысяч долларов США были переведены на счет Управления по координации гуманитарных вопросов ООН , чтобы оно могло оказывать гуманитарную помощь в Украине", - подчеркнул посол.

Напомним, что к эпидемическому сезону 2020-2021 годов в Украину поставят 665 тысяч вакцин от гриппа из Франции, Нидерландов и Южной Кореи.