Южная Корея может передать Украине вакцину от COVID-19 после запуска ее производства - посол

По словам посла страны, сначала должны быть выпущены лекарства от болезни.

Южная Корея может передать Украине вакцину от COVID-19 после запуска ее производства - посол
Фото: Макс Требухов

Южная Корея может предоставить Украине определенное количество вакцины от коронавируса COVID-19 в виде гуманитарной помощи после начала ее производства на территории страны.

Об этом рассказал посол Республики Корея Ки-Чанг Квон в эксклюзивном интервью LB.ua.

"Если южнокорейские компании начнут производство вакцины, они смогут продавать ее в другие страны, в том числе и в Украину", - сказал посол, отвечая на вопрос о том, будет ли этот препарат поставляться за границу, и планируются ли поставки в Украину.

Он уточнил, что сначала должны быть выпущены лекарства от болезни.

Дипломат также не исключил, что определенное количество вакцины может быть направлено в Украину в качестве гуманитарной помощи.

"Такая вероятность есть, но вакцина все еще не разработана. Так что пока рано говорить", - пояснил Ки-Чанг Квон.

Он напомнил, что в апреле состоялся телефонный разговор президента Владимира Зеленского с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, в результате чего корейское правительство предоставило гуманитарную помощь Украине для лечения COVID-19 на сумму около 700 тысяч долларов США.

"Наборы для тестирования на сумму 300 тысяч долларов США были предоставлены в качестве двусторонней прямой гуманитарной помощи, а также еще 400 тысяч долларов США были переведены на счет Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, чтобы оно могло оказывать гуманитарную помощь в Украине", - подчеркнул посол.

Напомним, что к эпидемическому сезону 2020-2021 годов в Украину поставят 665 тысяч вакцин от гриппа из Франции, Нидерландов и Южной Кореи.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В МВД заявили, что террористы "ЛНР" поджигают сухую траву у линии разграничения
Больной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонникамиБольной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонниками
СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"
В Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против ФокинаВ Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против Фокина
Шуфрич получил один положительный и три отрицательных теста на коронавирусШуфрич получил один положительный и три отрицательных теста на коронавирус
Блок рекламы


Похожие новости
Степанов считает, что на этой неделе Украина пересечет отметку в 5 тысяч новых больных COVID-19 за суткиСтепанов считает, что на этой неделе Украина пересечет отметку в 5 тысяч новых больных COVID-19 за сутки
В посольстве США разъяснили последствия санкций против нардепа ДеркачаВ посольстве США разъяснили последствия санкций против нардепа Деркача
В Киеве активисты пришли под посольство Беларуси с требованием отставки послаВ Киеве активисты пришли под посольство Беларуси с требованием отставки посла
Кернес получил отрицательный тест на COVID-19 - ФуксКернес получил отрицательный тест на COVID-19 - Фукс
После смены власти Беларуси потребуется "план Маршалла", - оппозицияПосле смены власти Беларуси потребуется "план Маршалла", - оппозиция
Главред роSSийского интернет-СМИ сожгла себя у здания МВД после обыскаГлавред роSSийского интернет-СМИ сожгла себя у здания МВД после обыска
Вице-президент США с женой и глава Минфина получили отрицательные тесты на COVID-19Вице-президент США с женой и глава Минфина получили отрицательные тесты на COVID-19
В Офисе президента прокомментировали гибель сотрудницы посольства США в КиевеВ Офисе президента прокомментировали гибель сотрудницы посольства США в Киеве
Первой волны пандемии COVID-19 в Украине не было, - МинздравПервой волны пандемии COVID-19 в Украине не было, - Минздрав
Кабмин поддержал законопроекты о введении в Украине классического суда присяжныхКабмин поддержал законопроекты о введении в Украине классического суда присяжных
Последние новости
Подгружаем последние новости