В Минске на митинг против Лукашенко вышли пенсионеры

Они скандировали "Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа", "Жыве Беларусь" и "Иди".

В столице Беларуси Минске в понедельник, 5 октября, на акцию протеста против власти Александра Лукашенко вышли пенсионеры.

Как сообщает TUT.by, несколько сотен пожилых людей пришли с цветами и плакатами "Иди", "Не верю Лукашенко, БТ и RT", "Пенсионеры за перемены", с иконками. Сначала они прочитали псалом, а затем колонна пошла в Дом правительства с криками "Жыве Беларусь" и "Иди".

Участники марша собрались на площади Независимости и пошли по проспекту, затем они направились к зданиям МВД и КГБ. У здания МВД они скандировали "Караева под суд" и"Свободу нашим внукам".

Колонна пенсионеров с бело-красно-белыми флагами скандировала "Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа".

После этого пенсионеры выстроились в цепь солидарности на Октябрьской площади, а потом пошли к площади Победы. Далее по дороге к площади Якуба Коласа пенсионеры прошли к МГЛУ - чтобы поддержать студентов.

На площади Якуба Колоса они возложили цветы к памятнику писателя и начали расходиться.

Протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления предварительных итогов президентских выборов. По данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10% избирателей.

23 сентября, несмотря на массовые протесты, Лукашенко провел тайную инаугурацию. Оппозиция призвала к бессрочным акциям неповиновения.

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