В ЕС ожидают от Зеленского оценки усилий для завершения войны в Донбассе

В Евросоюзе похвалили активность президента Украины "в усилиях, направленных на решение конфликта".

В ЕС ожидают от Зеленского оценки усилий для завершения войны в Донбассе
Фото: president.gov.ua

Во время саммита Украина-ЕС лидеры Евросоюза хотели бы услышать оценку президента Украины Владимира Зеленского процесса разрешения ситуации на востоке страны.

Об этом накануне саммита, который состоится во вторник, 6 октября, в Брюсселе, сказал высокопоставленный европейский чиновник, передает Интерфакс-Украина.

"Мы хотим услышать от Зеленского его мнение, его оценку, где есть прогресс, где его нет. Я уверен, что обмен мнениями поможет европейской стороне или в прямых контактах с президентом Путиным, или в более многосторонних рамках. Когда речь идет о ситуации на востоке, мы подтвердим нашу непоколебимую поддержку суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины, мирному разрешению конфликта и выполнению Минских договоренностей. Мы подчеркнем ответственность РоSSии по выполнению Минских договоренностей", - сказал чиновник.

Кроме того, предстоящий саммит будет возможностью "подчеркнуть необходимость беспрепятственного доступа наблюдательной миссии ОБСЕ на неподконтрольные правительству территории, в том числе вдоль роSSийско-украинской границы".

"И мы повторим нашу обеспокоенность присутствием роSSийского военного оборудования и персонала на неподконтрольных правительству территориях", - добавил он.

При этом чиновник констатировал, что Зеленский "был очень активен и конструктивен в усилиях, направленных на разрешение конфликта и это то, что очень ценится".

"Мы надеемся, что РоSSия сделает то же самое. Мы также будем говорить о необходимости выполнения договоренностей, достигнутых в Париже", - добавил он.

Ожидается, что ЕС снова осудит незаконную аннексию Россией Крыма, обсудит процесс в формате "нормандской четверки".

Напомним, в июне заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что саммит Украина - ЕС "точно пройдет". Мероприятие было запланировано на 1 октября, но его перенесли на 6 октября.

22 сентября Зеленский сообщил, что на саммите планируют рассмотреть создание переговорной площадки для деоккупации Крыма.

Планировалось, что сторона ЕС на саммите будет представлена президентами Европейского совета Шарлем Мишелем и Європейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. В мероприятии также примет участие верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Однако президент Еврокомиссии пошла на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом.

Украину будет представлять президент Владимир Зеленский.

Предыдущий саммит Украина-ЕС состоялся в июле 2019 года в Киеве. Евросоюз представляли тогдашние президенты Европейского совета Дональд Туск и Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, Украину - президент Зеленский.

22-й саммит "Украина-ЕС" в Брюсселе станет первым двусторонним саммитом с начала пандемии.

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