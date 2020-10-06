Пресс-секретарь Трампа заболела коронавирусом

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани сообщила, что получила положительный результат тестирования на коронавирус.

Об этом она написала в Twitter .

"После недавнего положительного результата теста я иду на карантин и продолжу работать на благо американского народа удаленно", - сообщила Макенани.

Она отметила, что не имеет видимых симптомов заболевания. Она также сообщила, что ранее сдавала тесты на коронавирус, но после того, как стало известно, что COVID-19 заболела советник президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс, начала сдавать тест каждый день. В понедельник он показал положительный результат.

"Я совершенно точно не знала о диагнозе Хоуп Хикс на брифинге, который я проводила в Белом доме в четверг", - сообщила она.

Напомним, 2 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что результаты тестов на COVID-19, взятые у него и его жены Мелании, показали положительный результат. 3 октября Трампа госпитализировали.

Положительный тест на COVID-19 также получила близкая помощница президента США Хоуп Хикс. Она сопровождала президента в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями.

Тесты на ковид также сдали вице-президент США Майк Пенс и его жена, а также глава Минфина США Стивен Мнучин. Их тесты показали негативный результат. Госсекретарь Майк Помпео, который находился в европейском турне, тоже сдал анализ на коронавирус COVID-19, его результаты отрицательные. По словам Помпео, последний раз он лично видел Трампа 15 сентября. Тест Байдена на коронавирус оказался отрицательным.