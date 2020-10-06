Пресс-секретарь Трампа заболела коронавирусом

Она отметила, что не имеет видимых симптомов заболевания.

Пресс-секретарь Трампа заболела коронавирусом
Фото: imi.org.ua

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани сообщила, что получила положительный результат тестирования на коронавирус.

Об этом она написала в Twitter.

"После недавнего положительного результата теста я иду на карантин и продолжу работать на благо американского народа удаленно", - сообщила Макенани.

Она отметила, что не имеет видимых симптомов заболевания. Она также сообщила, что ранее сдавала тесты на коронавирус, но после того, как стало известно, что COVID-19 заболела советник президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс, начала сдавать тест каждый день. В понедельник он показал положительный результат.

"Я совершенно точно не знала о диагнозе Хоуп Хикс на брифинге, который я проводила в Белом доме в четверг", - сообщила она.

pic.twitter.com/SKT9xq8rqs

— Kayleigh McEnany (@PressSec) October 5, 2020

Напомним, 2 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что результаты тестов на COVID-19, взятые у него и его жены Мелании, показали положительный результат. 3 октября Трампа госпитализировали.

Положительный тест на COVID-19 также получила близкая помощница президента США Хоуп Хикс. Она сопровождала президента в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями.

Тесты на ковид также сдали вице-президент США Майк Пенс и его жена, а также глава Минфина США Стивен Мнучин. Их тесты показали негативный результат. Госсекретарь Майк Помпео, который находился в европейском турне, тоже сдал анализ на коронавирус COVID-19, его результаты отрицательные. По словам Помпео, последний раз он лично видел Трампа 15 сентября. Тест Байдена на коронавирус оказался отрицательным.

В июле коронавирусом заразилась советник президента США Дональда Трампа Кимберли Гилфойл. Она является подругой старшего сына президента Дональда Трампа-младшего.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В МВД заявили, что террористы "ЛНР" поджигают сухую траву у линии разграничения
Больной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонникамиБольной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонниками
СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"
В Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против ФокинаВ Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против Фокина
Шуфрич получил один положительный и три отрицательных теста на коронавирусШуфрич получил один положительный и три отрицательных теста на коронавирус
Блок рекламы


Похожие новости
Коронавирус обнаружили у главы избирательного штаба ТрампаКоронавирус обнаружили у главы избирательного штаба Трампа
Больной коронавирусом Трамп слег в больницуБольной коронавирусом Трамп слег в больницу
Коболев заболел коронавирусомКоболев заболел коронавирусом
У Трампа обнаружили коронавирусУ Трампа обнаружили коронавирус
Игорь Палица заболел коронавирусомИгорь Палица заболел коронавирусом
Депутат Яна Зинкевич второй раз заболела коронавирусомДепутат Яна Зинкевич второй раз заболела коронавирусом
Глава Харьковского облсовета заболел коронавирусомГлава Харьковского облсовета заболел коронавирусом
Кандидат в мэры Киева заболел коронавирусомКандидат в мэры Киева заболел коронавирусом
Еще один нардеп сообщил, что заразился коронавирусомЕще один нардеп сообщил, что заразился коронавирусом
Названы темы первых президентских дебатов Трампа и БайденаНазваны темы первых президентских дебатов Трампа и Байдена
Последние новости
Подгружаем последние новости