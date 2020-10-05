На Донбассе оккупанты нарушили "тишину" близ Новолуганского

Выстрел из подствольного гранатомета был неприцельный.

На Донбассе оккупанты нарушили "тишину" близ Новолуганского
Фото: Національна платформа "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію"

С начала текущих суток, 5 октября, роSSийско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Пресс-центр операции Объединенных сил сообщает, что противник осуществил один выстрел из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Новолуганское.

"Выстрел был неприцельный, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали", - говорится в вечерней сводке штаба.

Отмечается, что на других участках линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, 4 октября вооруженные формирования РоSSийской Федерации четыре раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь среди украинских военных не было.

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