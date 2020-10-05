Совет НБУ объявил недоверие заместителям главы Нацбанка Рожковой и Сологубу

Им также объявлены выговоры.

Совет НБУ объявил недоверие заместителям главы Нацбанка Рожковой и Сологубу
Катерина Рожкова
Фото: Макс Требухов

Совет Национального банка объявил выговор и выразил недоверие первым заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые раньше работали в команде бывшего главы Нацбанка Якова Смолия.

Такое решение было принято на заседании 2 октября, информирует пресс-центр регулятора.

"Совет также рассмотрел ряд организационных и кадровых вопросов, в частности, за нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики сотрудника НБУ, правил внутреннего распорядка для сотрудников НБУ, нарушение требований КЗоТ Украины, Совет решил:

Объявить выговор Рожковой Екатерине Викторовне, первому заместителю Главы Национального банка Украины и Сологубу Дмитрию Романовичу, заместителю Главы Национального банка Украины.

Выразить недоверие первому заместителю Главы Национального банка Украины Рожковой Екатерине Викторовне и заместителю ПредседателяГлавы Национального банка Украины Сологубу Дмитрию Романовичу", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 июля Совет НБУ отказался повторно назначать заместителем главы НБУ Олега Чурия, занимавшего эту должность с 2015-го. 22 июля заместителем главы НБУ стал Юрий Гелетий, который последние два года был заместителем министра финансов - сначала Оксаны Маркаровой, а потом Сергея Марченко.

После увольнения Якова Смолия и до назначения на его место Кирилла Шевченко Рожкова исполняла обязанности главы Нацбанка.

1 июля Яков Смолий объявил, что подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию из-за систематического политического давления. Он отметил, что своей отставкой хочет предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что отставка главы Национального банка Якова Смолия сорвала Украине "соглашение десятилетия" в виде размещения еврооблигаций.

По информации шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной, на отставке Смолия настаивал президент Владимир Зеленский.

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