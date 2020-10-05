Джемилев настаивает на назначении уполномоченного президента Украины по делам крымских татар

Лидер крымско-татарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев настаивает на назначении уполномоченного президента по делам крымских татар.

Об этом Джемилев заявил на брифинге 5 октября, сообщает Крым.Реалии.

"Очень важно взаимодействие Меджлиса крымско-татарского народа с Офисом президента... Необходимо восстановить институт уполномоченного по проблемам крымско-татарского народа при президенте, который существовал при пятом президенте, но сейчас перестал существовать, или по крайней мере приостановлен. Мы в этом вопросе какой-то ясности не имеем. С одной стороны, президент говорит, что ждет кандидатуру от нас, мы подали кандидатуру год с лишним назад, но ответа нет", - сказал Мустафа Джемилев.

В Офисе президента пока заявления Джемилева не комментировали.

Пятый президент Украины Петр Порошенко создал должность Уполномоченного президента по делам крымско-татарского народа в августе 2014 года. На эту должность был назначен Мустафа Джемилев. 18 мая 2019 года Порошенко подписал указ об освобождении Джемилева от этой должности.

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре 2019 года сказал, что ждет предложений от крымских татар по кандидатуре на должность уполномоченного по делам крымско-татарского народа.

В свою очередь Джемилев сообщил, что подал кандидатуру главы Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова на эту должность еще в августе 2019 года.