В Минздраве назвали условие возвращения к жесткому карантину

"Локдаун" в Украине введут в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

Если ситуация с распространением эпидемии коронавируса будет ухудшаться, Минздрав инициирует возвращение более жестких карантинных ограничений.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил 4 октября, информирует пресс-служба МЗ.

"Понятно, что "локдаун" - это лучший путь, чтобы разорвать цепь передачи инфекции. Но нам также нужно было найти баланс между экономикой и противоэпидемическими мероприятиями, чтобы не останавливать экономику. Я считаю, что мы нашли такой баланс, но одновременно необходимо и в дальнейшем выполнять все рекомендации от Минздрава. Но в случае если ситуация будет принимать угрожающий характер, Министерство здравоохранения будет предлагать возвращение к более жестким карантинным мероприятиям", - сказал Степанов.

Глава Минздрава убежден, что более жесткое соблюдение карантинных норм непосредственно влияет на уменьшение количества больных COVID-19.

"24 сентября, когда Тернополь перешел в "красную" категорию эпидемической опасности, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за 14 дней там составлял 615 больных. Через неделю он снизился до 484. То есть мы сразу видим, что введение этих ограничительных мер помогает снизить уровень заболеваемости", - отметил он.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине положительный результат теста на коронавирус получили 3 774 человека, 33 больных умерли, 1 145 пациентов выздоровели.

С 30 сентября по 3 октября в Украине ежесуточно регистрировали более 4 тысяч новых инфицированных. Самый высокий показатель смертности с начала эпидемии в стране зафиксировали 2 октября - тогда в результате коронавируса умерли 92 пациента.

Глава Минздрава считает, что на этой неделе Украина пересечет отметку в 5 тысяч новых больных COVID-19 за сутки.