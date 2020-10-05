Офис президента анонсировал визит Зеленского в Британию

Визит запланирован на 7-8 октября.

Офис президента анонсировал визит Зеленского в Британию
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена 7-8 октября посетят с официальным визитом Великобританию.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Запланированы переговоры главы государства с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинского-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве", - говорится в сообщении.

Кроме того, планируется подписание ряда других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов.

Зеленский намерен встретиться также со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойлом, лорд-мэром Лондонского Сити Уильямом Расселом, а также посетить Лондонскую фондовую биржу и провести встречу с британскими инвесторами.

"В рамках визита предусмотрена аудиенция президента Владимира Зеленского и Елены Зеленской с их Королевским Высочеством герцогом и герцогиней Кембриджскими", - говорится в сообщении.

Напомним, что первый визит украинского президента в другое государство за время пандемии состоялся 15 сентября, Владимир Зеленский посетил Австрию. В рамках визита Зеленского в Вену Украина и Австрия подписали два меморандума и соглашение.

24 сентября президент Украины с официальным визитом побывал в Словацкой Республике.

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