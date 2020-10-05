Трое евродепутатов объяснили Арахамии, почему возможная потеря безвиза не «слухи»
Депутаты Европарламента разочарованы действиями украинской власти.
Трое депутатов Европейского парламента - докладчик ЕП по Украине Михаэль Галер, заместитель главы парламентской делегации в Комитете Ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон и Раса Юкневичене - написали открытое письмо главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии.
В письме, обнародованном на сайте Виолы фон Крамон, евродепутаты объяснили реальность угроз безвизовому режиму Украины с ЕС.
"Около 17 месяцев назад президент Зеленский и ваша команда пришли к власти с двумя важными обещаниями: бороться с коррупцией и восстановить мир и территориальную целостность... В борьбе с коррупцией ваше правительство еще в первые дни вселяло надежду. Сам президент предвидел "Украину своей мечты", где "учителя получают реальную зарплату, а коррумпированные чиновники - реальные тюремные сроки". Через 17 месяцев мы не можем не заметить, что мечта дает трещины, и многие из этих трещин именно в вашей партии, господин Арахамия", - говорится в письме.
Такими "трещинами" евродепутаты назвали то, что "некоторые члены "Слуги народа" распространяют кремлевскую дезинформацию, координируя хорошо организованные нападения на независимые учреждения, такие как НБУ, НАБУ и САП.
"Те же члены не чураются дружить с олигархами или публично выступать за разрыв связей с ЕС", - отмечают европейские политики.
Также они раскритиковали падение уровня восприятия коррупции в Украине до отметки 2017 года, свертывание реформ, избрание главы САП комиссией, члены которой не имеют антикоррупционного опыта, репутации и высоких моральных качеств и общественного авторитета. В обращении говорится, что генпрокурор Ирина Венедиктова блокирует обвинения в делах коррумпированных судей и по делу министра здравоохранения Максима Степанова за якобы полученный откат в разгар пандемии, а также по скандальному делу о продаже государственных должностей, которые "пылятся на столе прокурора".
"Все это ставит под угрозу, в частности, макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро не потому, что мы этого хотим, а потому, что взаимные соглашения, которые мы с вами заключили, это предусматривают... Что касается безвизового режима, это ни в коем случае не намерение со стороны ЕС отменить это большое достижение для граждан Украины и граждан ЕС. Но все же мы оставляем за собой право выносить конкретный отказ в таких свободах отдельным олигархам, включая политиков, которые злоупотребляют этим правом для своей частной незаконной деятельности", - отмечают евродепутаты.
17 сентября евродепутат и заместитель главы Делегации парламентского комитета сотрудничества между Европейским Союзом и Украиной Виола фон Крамон заявила, что "украинский парламент проталкивает кандидатов, которые не имеют опыта и добропорядочности, к выбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры".
"Власть ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейшую помощь в размере 1,5 млрд евро", - отметила она.
В тот же день Верховная Рада с третьей попытки назначила парламентских представителей в состав конкурсной комиссии на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре. За два предыдущие постановления парламент не набрал достаточного количества голосов. Комиссия должна предложить для назначения нового руководителя САП вместо Назара Холодницкого.
Представитель ЕС по внешней политике Петер Стано призвал Раду срочно изменить закон о НАБУ, отдельные положения которого КС признал неконституционными. Он добавил, что независимость бюро - условие безвиза и макрофинансовой помощи.