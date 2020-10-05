Трое евродепутатов объяснили Арахамии, почему возможная потеря безвиза не «слухи»

Трое депутатов Европейского парламента - докладчик ЕП по Украине Михаэль Галер, заместитель главы парламентской делегации в Комитете Ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон и Раса Юкневичене - написали открытое письмо главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии.

В письме, обнародованном на сайте Виолы фон Крамон, евродепутаты объяснили реальность угроз безвизовому режиму Украины с ЕС .

"Около 17 месяцев назад президент Зеленский и ваша команда пришли к власти с двумя важными обещаниями: бороться с коррупцией и восстановить мир и территориальную целостность... В борьбе с коррупцией ваше правительство еще в первые дни вселяло надежду. Сам президент предвидел "Украину своей мечты", где "учителя получают реальную зарплату, а коррумпированные чиновники - реальные тюремные сроки". Через 17 месяцев мы не можем не заметить, что мечта дает трещины, и многие из этих трещин именно в вашей партии, господин Арахамия", - говорится в письме.

Такими "трещинами" евродепутаты назвали то, что "некоторые члены "Слуги народа" распространяют кремлевскую дезинформацию, координируя хорошо организованные нападения на независимые учреждения, такие как НБУ, НАБУ и САП.

"Те же члены не чураются дружить с олигархами или публично выступать за разрыв связей с ЕС ", - отмечают европейские политики.

Также они раскритиковали падение уровня восприятия коррупции в Украине до отметки 2017 года, свертывание реформ, избрание главы САП комиссией, члены которой не имеют антикоррупционного опыта, репутации и высоких моральных качеств и общественного авторитета. В обращении говорится, что генпрокурор Ирина Венедиктова блокирует обвинения в делах коррумпированных судей и по делу министра здравоохранения Максима Степанова за якобы полученный откат в разгар пандемии, а также по скандальному делу о продаже государственных должностей, которые "пылятся на столе прокурора".

"Все это ставит под угрозу, в частности, макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро не потому, что мы этого хотим, а потому, что взаимные соглашения, которые мы с вами заключили, это предусматривают... Что касается безвизового режима, это ни в коем случае не намерение со стороны ЕС отменить это большое достижение для граждан Украины и граждан ЕС . Но все же мы оставляем за собой право выносить конкретный отказ в таких свободах отдельным олигархам, включая политиков, которые злоупотребляют этим правом для своей частной незаконной деятельности", - отмечают евродепутаты.

17 сентября евродепутат и заместитель главы Делегации парламентского комитета сотрудничества между Европейским Союзом и Украиной Виола фон Крамон заявила, что "украинский парламент проталкивает кандидатов, которые не имеют опыта и добропорядочности, к выбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры".

"Власть ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейшую помощь в размере 1,5 млрд евро", - отметила она.

В тот же день Верховная Рада с третьей попытки назначила парламентских представителей в состав конкурсной комиссии на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре. За два предыдущие постановления парламент не набрал достаточного количества голосов. Комиссия должна предложить для назначения нового руководителя САП вместо Назара Холодницкого.