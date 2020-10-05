За все время протестов в Беларуси силовики задержали 13,5 тыс. человек

Пик задержаний пришелся на 9-12 августа, когда, по данным МВД, было задержано более 6700 человек.

В Беларуси во время протестов против фальсификации президентских выборов силовики задержали по меньшей мере 13 550 человек.

Об этом сообщает "Наша Нива" со ссылкой на данные МВД Беларуси и правозащитников.

"С учетом 317 задержанных в воскресенье, 4 октября, и арестов на прошлой неделе, в Беларуси во время президентской кампании и протестов против фальсификаций на выборах произошло не менее 13 550 арестов", - говорится в сообщении.

Пик задержаний пришелся на 9-12 августа, когда, по данным МВД , было задержано более 6700 человек. Журналисты отмечают, что министерство не предоставило точных цифр на те дни.

По данным МВД Беларуси, во время воскресных акций 4 октября задержаны 317 человек. Среди задержанных - 16 журналистов.

Напомним, вчера в Минске против демонстрантов применили водометы, в Витебске - газ.

Протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления предварительных итогов президентских выборов. По данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10% избирателей.

23 сентября, несмотря на массовые протесты, Лукашенко провел тайную инаугурацию.

Украина, как и страны ЕС и США , не признала результатов выборов в Беларуси честными и отражающими реальное волеизъявление граждан.

В начале октября лидеры стран Европейского Союза согласовали введение санкций против почти 40 должностных лиц Беларуси. К санкциям Европейского Союза против Беларуси планирует присоединиться и Украина.