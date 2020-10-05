Балух пришел в себя и пытается говорить, - Геращенко

Бывший политзаключенный Владимир Балух, которого сильно избили 8 сентября в Киеве , очнулся и пытается говорить, но все еще остается очень слабым.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

"Наконец хорошие новости от лечащих врачей В. Балуха: пациент в сознании, выполняет элементарные инструкции, пытается что-то говорить, но еще очень слаб. Очень жаль, что Володя сейчас в больнице, а не в избирательной кампании, он должен был быть нашим фронтменом в Киевский облсовет", - написала Геращенко в фейсбуке.

Бывшего политзаключенного нашли избитым утром 8 сентября в столичном Гидропарке. У него были сломаны рука и ключица. В течение 12 дней его состояние оценивали как стабильно тяжелое.

18 сентября полиция задержала мужчину, совершившего нападение. Выяснилось, что он пришел в гости к знакомому, работающему охранником в ресторане, где Балух праздновал годовщину освобождения из плена.

19 сентября 32-летнего жителя Киевской области, подозреваемого в жестоком избиении Балуха, арестовали на два месяца.

Ранее стало известно, что "Европейская Солидарность" предложила Балуху баллотироваться от политсилы на местных выборах.