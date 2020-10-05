Фискальная политика должна иметь в основе здравый смысл — ЕБА

Европейская бизнес-ассоциация призывает власти воздержаться от внесения изменений в Налоговый кодекс относительно экологического, акцизного налогов и рентной платы, предусмотренных законопроектом №4101. Об этом говорится в сообщении ассоциации.

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«Чтобы не вредить развитию страны, фискальная политика всегда должна основываться на реалистично сложившейся расходной части государственного бюджета Украины и, прежде всего, обеспечивать осуществление беспристрастного контроля за соблюдением адекватных налоговых правил», – призывает исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

Ожидания ЕБА

«Стремление представителей государства любой ценой получить от бизнеса как можно больше налогов, вводя обременительные ограничения, повышая ставки налогообложения или расширяя базу, игнорируя при этом принципы стабильности налогового законодательства, вредит устойчивому развитию страны», – говорится в сообщении ЕБА.

С принятием законопроекта у бизнеса возникнут такие предостережения:

ограничение права на перенос налоговых убытков за 5 лет, начиная с убытков 2016 года;

запрет на уменьшение базы налогообложения на прибыль предприятий на сумму процентов в пользу нерезидентов к моменту их фактической оплаты;

введение налогообложения вознаграждений нерезидента от предоставления брокерских, комиссионных или агентских услуг за пределами Украины;

предоставление контролирующим органам права на получение информации о состоянии счетов налогоплательщика;

упрощение процедуры взыскания налогового долга;

отмена моратория на проведение проверок на период действия карантина; увеличение акцизного налога на ликеро-водочные изделия на 11,6%;

отсутствие механизма выплаты акцизного налога для жидкостей, что используются в электронных сигаретах.

Предыстория

15 сентября в парламенте зарегистрирован законопроект № 4101, вносящий значительное количество поправок в Налоговый кодекс и некоторые другие законы Украины.

14 сентября Кабмин утвердил изменения в Налоговый кодекс и некоторые другие законы Украины в части обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений.

Министерство подчеркнуло, что проект закона разработан с целью увеличения поступлений в госбюджет в 2021 году.

Предложенные Министерством финансов изменения в Налоговый кодекс содержат ресурсные нормы, нормы по улучшению условий ведения бизнеса и повышения уровня администрирования.