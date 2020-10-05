В Раде зафиксировано более 60 случаев ковида с начала пандемии

С начала пандемии коронавирусная болезнь подтверждена у 63-х народных депутатов и работников аппарата Верховной Рады, из них у 27-ми - в сентябре.

Об этом говорится в ответе аппарата ВР на информационный запрос Укринформа.

"По информации, имеющейся в Аппарате Верховной Рады Украины, коронавирусная болезнь (COVID-19) подтверждена всего у 46-ти народных депутатов Украины, в том числе у 20 - в сентябре, и у 17 работников Аппарата Верховной Рады Украины, из них в семи - у сентябре", - сообщили в парламенте.

Напомним, из-за вспышки заболевания в парламенте в октябре Верховная Рада Украины будет заседать только один день.

29 сентября о положительном тесте на коронавирус сообщили руководитель партии "Голос" Кира Рудик, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк.

2 октября стало известно, что в связи с заболеванием коронавирусом главы партии Александра Корниенко депутатов "Слуги народа" проверят на COVID-19. Сдать тесты также предложили всем желающим нардепам.

В начале карантина переболели Сергей Шахов ("Доверие"), Виталий Борт (ОПЗЖ), Владимир Ватрас ("Слуга народа"), Руслан Горбенко ("Слуга народа"), Игорь Киселев (ОПЗЖ), Александр Лукашев (ОПЗЖ), Сергей Рудык (внефракционный), Анна Скороход (внефракционная).

Также известно, что ковидом болели Иван Крулько и Олег Мейдич ("Батькивщина"), Валерий Божик, Юрий Аристов, Роман Грищук и Степан Чернявский ("Слуга народа"), Иван Чайковский ("За будущее").