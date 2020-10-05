Президент Азербайджана Алиев объявил войну с Нагорным Карабахом до победного конца

Президент Азербайджана Ильхам Алиев намерен вести войну с Нагорным Карабахом до победного конца. Стороны обмениваются ракетными ударами. С одной и другой стороны гибнут люди, в том числе и гражданское население. Воюющие стороны также несут потери боевой техники. Однако, несмотря на лишения, в том числе и своего народа, Ильхам Алиев намерен продолжать эту войну до победного конца. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Лидер Азербайджана заявил, что его страна вынуждена решать проблему, которую международное сообщество не смогло решить за почти три десятилетия. Алиев напоминает, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта ведутся с 1992 года. Однако никакого результата они не принесли. При этом международное сообщество категорически отвергает возможность силового решения конфликта, однако ничего не предлагает взамен.

"Я много слышал о том, что у конфликта нет военного решения. Во-первых, я с этим не согласен. Во-вторых, если нет военного пути, то тогда дайте нам невоенный путь, дипломатический путь. Выполните резолюции Совбеза ООН ", - заявил Ильхам Алиев.

Все, что смогло сделать международное сообщество – заморозить конфликт на 28 лет. И, судя по всему, ООН считала проблему решенной. Однако Азербайджан не намерен терпеть еще 30 лет, когда ему предложат приемлемый выход из ситуации. Да и, судя по всему, никто его и не думает искать.

"Если международное сообщество не может обеспечить исполнение международных резолюций, Азербайджан сам это сделает, что сейчас и происходит", - подытожил Алиев.

Конечно, Ильхам Алиев не был бы так смел и категоричен, если бы за ним не стояла военная машина Турции. Ведь Эрдоган недвусмысленно дал понять миру, что они "братьев" не оставят, и будут оказывать им военную поддержку. В этом контексте понятны и недавние совместные военные учения, которые провели Азербаджан и Турция. Та и воинственным "османам", которым хочется "поиграть мышцами", гораздо удобнее делать это не на своей территории.

С другой стороны, если в Нагорном Карабахе будет продолжаться эскалация военного конфликта, и если боевые действия перейдут на территорию Армении, в конфликт вынуждена будет вмешаться РоSSия. Она связана с Арменией договором о военной поддержке, и, кроме того, на территории Армении находится ее военная база.