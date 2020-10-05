Кравчук анонсировал создание совета выходцев с Донбасса для помощи Контактной группе

"Свою помощь предлагают многие, в том числе те, которые всю жизнь проработали на Донбассе".

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук намерен сформировать совет с участием выходцев из этого региона.

Об этом он рассказал в эфире "Украина 24", передает "РБК-Украина".

Кравчук отметил, что свою помощь предлагают многие, в том числе те, которые всю жизнь проработали на Донбассе. По его словам, этот совет будет нарабатывать предложения для ТКГ.

"Они занимали там очень важные позиции организационные, политические, хозяйственные. То есть их там хорошо знают, а они хорошо знают Донбасс. Я еще раз хочу сказать: мы думаем над тем, как создать совет людей. Не одного взять члена делегации Украины в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать собирать возможности, мысли, предложения", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее, в августе, Кравчук заявлял, что хочет привлечь в ТКГ человека, который живет в ОРДЛО и "хорошо знает Донбасс". По его мнению, это должен быть тот, кто работает в высших учебных заведениях, школах и общественных организациях.

Кравчук также предлагал новую формулировку вместо "особого статуса" Донбасса.

С 9 июня украинскую делегацию в ТКГ консультируют представители ОРДЛО - журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш от Донецкой области, глава Международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан и врач Константин Либстер - от Луганской.