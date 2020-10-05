МИД хочет провести Крымский саммит в 2021 году

Министерство иностранных дел Украины планирует в 2021 году провести в Украине Крымский саммит.

Об этом заявила заместитель главы МИД Эмине Джапарова, сообщает Интерфакс-Украина.

"Цель - это систематизировать уже существующие мероприятия. Это все резолюции, заявления, декларации, которые мы имеем, которые важны с точки зрения недопущения еще худших масштабов репрессий в оккупированном Крыму, но и новые инициативы, в частности, это Крымский саммит, который мы планируем провести в 2021 году в Украине. Мы считаем, что этот саммит должен быть постоянным, это инициатива Украины и, соответственно, приглашение от Украины. На сегодня Министерством иностранных дел как раз отрабатывается круг стран, которые присоединятся к этой инициативе", - сказала Джапарова.

Заместитель министра отметила, что приглашение присоединиться к этой платформе является открытым для всех тех стран, которые видят в этом целесообразность. А Крымская платформа должна покрывать несколько измерений, в частности, высокий политический уровень (лидеры стран, первые лица государств), уровень министров иностранных дел, министров обороны, парламентский уровень и экспертный уровень.

"Подчеркну, что нами принято решение, что РФ будет приглашена к участию в мероприятиях Крымской платформы, однако, учитывая, что для нас не является секретом нецивилизованное поведение РФ , мы не ожидаем, что она примет это приглашение", - добавила Джапарова.

По ее словам, рассматривается несколько дат проведения саммита, в частности одна из них - это 26 февраля, День крымского сопротивления роSSийской оккупации.