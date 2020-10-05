Степанов считает, что на этой неделе Украина пересечет отметку в 5 тысяч новых больных COVID-19 за сутки

Глава Минздрава отметил, что ситуация с местами в больницах для больных коронавирусом напряженная, но не критическая.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что в течение этой недели количество новых случаев заболевания коронавирусом в Украине достигнет 5 тысяч за день.

Об этом он заявил на брифинге.

"Если мы не пересмотрим свое отношение к правилам и рекомендациям, мы будем очень быстро расти. Уже на прошлой неделе у нас было более 4,5 тысяч больных в день. Уверен, что на этой неделе мы перейдем отметку в пять тысяч, исходя из нашего отношения (к карантину - ред.)", - сказал Степанов.

Глава Минздрава также возмутился несоблюдением карантинных ограничений. В частности, проведением концерта в Харькове 3 октября.

"И можем расти дальше. У нашей медицинской системы есть предел. Как предел по койкам, так и предел по медицинским работникам, по врачам, которых мы не можем откуда-то импортировать. У нас есть то количество, которое есть, и они сегодня чрезвычайно перегружены", - добавил Степанов.

По его словам, в Украине для больных COVID-19 предусмотрено всего около 37 тысяч коек, из них 30 тысяч уже принимают больных, остальные - в резерве.

Министр отметил, что количество госпитализированных пациентов увеличилось. В июле в больницах находились 3 500 больных коронавирусом, на сегодняшний день - 16 745.

"На сегодняшний день количество пациентов, которые находятся непосредственно в больницах, составляет 16 тысяч 745 человек ... Ситуация с койками напряженная, но не критическая, но с такиим отношением к правилам, если оно не будет пересмотрено, мы будем стремительно расти", - сказал Степанов.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине положительный результат теста на коронавирус получили 3774 человека, 33 больных умерли, 1 145 пациентов выздоровели.