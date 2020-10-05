В посольстве США разъяснили последствия санкций против нардепа Деркача

Посольство США в Украине разъяснило, что означают санкции, введенные Министерством финансов против связанных с Россией лиц, в частности - народного депутата Украины Андрея Деркача.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу посольства.

"10 сентября Соединенные Штаты ввели санкции против Андрея Деркача и других роSSийских агентов за попытку повлиять на избирательный процесс в США . Деркач поддерживает тесные связи с роSSийскими спецслужбами и уже более 10 лет служит активным роSSийским агентом, используя манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США и в других местах в мире. Сегодня мы хотели бы напомнить частным лицам и компаниям, что означают эти санкции", - отметил представитель дипмиссии Дэниэл Лангенкемп.

Он также сообщил, что лицам, ведущим бизнес с теми, к кому применены санкции, также грозит ответственность.

"Лица, оказывающие материальную поддержку подсанкционным лицам и/или организациям, могут сами стать объектом санкций", - подчеркнул дипломат.

"Юридические лица, принадлежащие заблокированной персоне, также могут считаться заблокированными. Имущество и доли в собственности такого предприятия блокируются вне зависимости от того, перечислено именно это юрлицо в приложении к Исполнительному распоряжению или иным образом внесено в Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц", - добавил Лангенкемп.

Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против народного депутата Верховной Рады Деркача за его попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Ранее Деркач заявлял о якобы вмешательстве бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в дела Украины и собирал на него компромат.

В мае Деркач обнародовал записи разговоров будто бы пятого президента Украины Петра Порошенко, которые, по его словам, "свидетельствуют о внешнем управлении Украиной". Сам Порошенко назвал "пленки Деркача" спецоперацией против стратегических отношений с Америкой, а глава контрразведки США заявил, что РоSSия использует Деркача для очернения Байдена.