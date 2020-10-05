На улице Сечевых Стрельцов в Киеве открыли бюст полковнику армии УНР Петру Болбочану

В Киеве установили памятник полковнику армии УНР Петру Болбочану. Бюст был установлен в сквере имени Болбочана на улице Сечевых Стрельцов.

Об этом KV стало известно из сообщения издания Lb.ua

Как сообщается, скульптура была изготовлена за три месяца в рамках проекта "Украинская история в камне". По словам куратора проекта Оксаны Пономаревой, бюст был создан на пожертвования украинцев из Швейцарии, Польши , США и РоSSии. Средства на скульптуру были собраны за один месяц.

Также сообщается, что в рамках проекта планируется установить памятники княгине Ольге в Измаиле и Василию Слипаку в сквере его имени на столичном Подоле.

Петр Болбочан (1883-1919) – украинский военный деятель, полковник армии УНР. Руководил операцией по освобождению Крыма от большевиков и взятия под контроль Черноморского флота в 1918 году. Участвовал в обороне Киева от армии Муравьева.

Болбочан был категорически против союза с большевиками и Россией . Был арестован за критику непоследовательной политики правительства УНР, осужден военно-полевым судом и расстрелян. На момент исполнения приговора Петру Болбочану было 35 лет.

Напомним, в пятницу, 2 октября, в Киеве в ботаническом саду имени А. В. Фомина открыли памятник выдающемуся политическому и общественному деятелю Индии Махатме Ганди. Памятник установлен к 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди.