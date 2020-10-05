Пропускной пункт "Станица Луганская" возобновил работу

Работа КПВВ была приостановлена 1 октября в связи с масштабными пожарами.

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская" сегодня возобновляет свою работу.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"По решению командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, сегодня, 5 октября, в 9:00, восстанавливает работу контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская». КПВВ будет функционировать по осеннему графику - ежедневно с 07.00 до 18.30" , - говорится в сообщении.

Работа КПВВ была приостановлена в связи с масштабными пожарами на Луганщине.

Напомним, 1 октября пункт пропуска "Станица Луганская" прекратил работу из-за пожаров. Огнем частично повреждены объекты в сервисной зоне у КПВВ, в частности модуль работников Международного Комитета Красного Креста, который служил пунктом оказания помощи лицам, направляющимся через линию разграничения.

Позже сообщалось, что основные очаги огня вблизи КПВВ локализованы, но пункт остается закрытым.

30 сентября в Луганской области было зафиксировано 146 пожаров. В результате ураганного ветра до 28 м/с огонь быстро распространился на значительную площадь. В область вылетела правительственная группа во главе с заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым.

Следствие рассматривает четыре основные версии возникновения масштабных пожаров на Луганщине. Причем президент Владимир Зеленский не связывает их с обстрелами боевиков.