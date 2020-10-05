На Луганщине обнаружили схему подкупа избирателей продуктовыми наборами

Полиция устанавливает лиц, которые могут быть причастны к организации схемы.

На Луганщине полицейские разоблачили схему подкупа избирателей с помощью продуктовых наборов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 160 УК (подкуп избирателя, участника референдума), проводятся следственные действия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

"4 октября во время осмотра одного из магазинов в городе Кременная полицейские изъяли продуктовые наборы и списки избирателей, что указывает на организацию схемы по скупке голосов в пользу одной из политических сил и кандидата на должность главы г. Кременная", - отмечается в сообщении.

Фото: lg.npu.gov.ua

Фото: lg.npu.gov.ua

Также установлены свидетели и лица, которые успели получить продукты. Полиция устанавливает всех лиц, которые могут быть причастны к организации схемы.

Напомним, ранее разоблачили схему массового подкупа избирателей на Черниговщине. По предварительным подсчетам полиции, сеть охватывает более 5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области представители одной из политических партий подозреваются в подделке подписей и документов нескольких человек из другой партии.