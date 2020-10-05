Оккупанты четыре раза за сутки открывали огонь на Донбассе

За прошедшие сутки, 4 октября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации четыре раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Неподалеку Авдеевки и Катериновки зафиксированы вражеские выстрелы из стрелкового оружия, около Водяного - из автоматического станкового гранатомета. У населенного пункта Шумы противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

"Вражеские выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было", - отметили в штабе.

Военнослужащие вместе с пожарными ГСЧС продолжают ликвидировать очаги пожаров на Луганщине. Вчера основные усилия были направлены на тушение очагов возгораний вблизи населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Айдар, Шумы. Кроме того, 166 военнослужащих и 16 единиц автомобильной и инженерной техники было задействовано в ликвидации последствий пожаров в населенном пункте Вороново. Бойцы ВСУ помогали местным жителям разбирать завалы в разрушенных огнем частных домах и на объектах поселковой инфраструктуры.

С начала текущих суток, 5 октября, в районе поселка Новолуганское боевики совершили один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. В остальных районах по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, за предыдущие сутки, 3 октября, пророSSийские боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.