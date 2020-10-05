Впервые за 206 лет Папа Римский подписал энциклику за пределами Ватикана

Название своей третьей энциклики Папа Франциск позаимствовал у святого Франциска Ассизского.

Впервые за 206 лет Папа Римский подписал энциклику за пределами Ватикана
Папа римский Франциск
Фото: nuntiare.org

Папа Римский Франциск в субботу, 3 октября, впервые с начала пандемии коронавируса покинул Рим и отправился к Базилике святого Франциска Ассизского. Там он провел мессу и подписал третью за время своего папства энциклику.

Новая энциклика понтифика называется Fratelli tutti ( "Все братья"). Она посвящена темам братства и общественной симпатии как пути построения лучшего, справедливого и мирного мира совместными усилиями, пишут Новости Ватикана.

"Знаки времени ясно указывают нам на то, что общечеловеческое братство и забота о созданиях формируют единственный путь к целостному развитию и мира, на который уже указывали святые Папы Иоанн XXIII, Павел VI и Иоанн Павел II", - сказал глава Католической церкви, обращаясь 4 октября к собравшимся на площади Святого Петра в Риме.

Святейший отец сообщил, что рад подарить экземпляр новой энциклики на страницах специального чрезвычайного выпуска ватиканского журнала L'Osservatore Romano, которым восстанавливается ежедневный выпуск бумажной версии этой газеты, прекращенный в начале пандемии.

Фото: Vatican Media

Название энциклики Папа Франциск позаимствовал во "Вразумлениях" святого Франциска, который этими словами обращался "ко всем братьям и сестрам", чтобы предложить им "форму жизни с привкусом Евангелия".

Папа Франциск подчеркивает, что мир - это не только отсутствие войны. Он призывает к "проактивному" примирению через диалог во имя взаимного развития. Понтифик осуждает войну, называя ее "отрицанием всех прав" и решительно отвергает смертную казнь, называя ее "недопустимой".

Центральное место в энциклике занимает призыв к прощению в сочетании с понятиями памяти и справедливости. Однако простить - не значит забыть или отказываться от защиты своих прав, а защищать достоинство, которое является Божьим даром.

Папа признается, что пандемия Covid-19 "неожиданно ворвалась именно в то время, как я писал это окружное письмо". Однако глобальное чрезвычайное положение в системе здравоохранения послужило тому, чтобы показать, что "никто не спасается сам", что пришло время "мечтать как одно человечество", в котором все мы - братья и сестры.

Энциклика - это основной папский документ, которым тот обращается ко всей католической церкви. Является вторым по важности документом после Апостольской Конституции, а потому важной вехой в жизни католиков.

Подписание энциклики Fratelli tutti, которое Папа Франциск совершил в Ассизи, было первым за 206 лет таким событием за пределами Ватикана. Последний раз такой случай был 14 мая 1814, когда Папа Пий VII подписал энциклику Il Trionfo в семейном городе Чезена. Тогда Папа, изгнанный Наполеоном в 1809 году, а затем заключенный во Франции, объявлял в энциклике о своем возвращении в Рим и возвращении Церковного Государства.

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