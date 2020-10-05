Оккупанты в воскресенье стреляли возле Водяного, Авдеевки и Шумов

Украинские воины не пострадали и огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток, 4 октября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Так, стрелковое оружие роSSийско-оккупационные войска применяли вблизи Авдеевки, автоматический станковый гранатомет - неподалеку Водяного. В районе населенного пункта Шумы вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет. Украинские бойцы огонь на провокационные выстрелы противника не раскрывали.

Военнослужащие Вооруженных Сил совместно с пожарными ГСЧС продолжают ликвидировать пожары на Луганщине. Уже ликвидированы пожары вблизи населенных пунктов Лобачево, Болотенное и между селами Песчаное, Нижнетеплое и Артема. Локализованы очаги возгораний у Боброва, Вороново, Боровского, Трехизбенки, Муратового, Капитанового и Ольхового.

Всего сегодня к тушению пожаров от Вооруженных Сил привлекли 165 военнослужащих и 13 единиц техники.

Напомним, за минувшие сутки, 3 октября, пророSSийские боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Боевых потерь и ранений вследствие вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.