Новая Каледония на референдуме во второй раз проголосовала против независимости от Франции

Третий референдум могут провести в 2022-м.

Новая Каледония на референдуме во второй раз проголосовала против независимости от Франции
Фото: twitter.com/PinColonnaire

Жители архипелага Новая Каледония, расположенного в Тихом океане на восток от Австралии, на референдуме в воскресенье, 4 октября, проголосовали за то, чтобы острова остались в составе Франции.

Явка избирателей составила 85,6%. Большинство людей, которые приняли участие в голосовании, 53,26%, высказались против независимости от Франции, передает DW.

За последние годы тут провели второй плебисцит о независимости. Во время всенародного опроса в ноябре 2018 года 56,7% избирателей высказались за то, чтобы остаться в составе Франции. В то же время возможен третий референдум в 2022 году.

В 1998 году Франция и Новая Каледония подписали соглашение, согласно которому к 2022 году на этой территории могут трижды провести референдум о независимости. Референдумы должны проводить каждые два года. Соглашение подписали после масштабных конфликтов между коренным населением и потомками европейских колонизаторов, в результате которых погибли более 70 человек. Соглашение также предусматривает децентрализацию власти.

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к жителям Новой Каледонии из Елисейского дворца. Он выразил "глубокую благодарность" в связи с результатами референдума. Макрон обратился также к сторонникам независимости архипелага и отметил, что "только вместе мы построим будущее Новой Каледонии".

Les Cal?doniens ont confirm? leur souhait de maintenir la Nouvelle-Cal?donie dans la France. C'est une marque de confiance dans la R?publique. J’entends aussi la voix de ceux qu’anime la volont? de l’ind?pendance. Nous construirons tous ensemble la Nouvelle-Cal?donie de demain.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 4, 2020

Новая Каледония - архипелаг из десятков островов в южной части Тихого океана, в 15 тысячах километров от Парижа, вошедший в состав Французской империи в 1853 году. В 1946 году она получила статус заморской территории.

В 1988 году на фоне беспорядков, спровоцированных активистами среди местного населения (меланезийцев), эта территория получила особый статус в соответствии с Матиньонскими соглашениями. Согласно этим документам, Франция постепенно передавала в управление местных властей важные вопросы самоуправления. На данный момент метрополия контролирует вопросы обороны, денежной эмиссии, правосудия и внутренней безопасности.

Население Новой Каледонии составляет 278 тыс. человек. Французские компании добывают здесь золото, никель, кобальт, марганец, железо, хром, свинец и другие металлы.

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