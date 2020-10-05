Вдова нардепа Давиденко идет на довыборы в Раду по 208 округу на Черниговщине
ЦИК выполнила решение Верховного суда.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала вдову погибшего народного депутата группы "Доверие" Валерия Давиденко Людмилу кандидатом в народные депутаты на промежуточных выборах по округу №208 в Черниговской области.
На сайте Центральной избирательной комиссии отмечено, что Людмилу Давиденко зарегистрировали кандидатом в народные депутаты Украины, которая баллотируется в ОИО №208 в порядке самовыдвижения "во исполнение решения Верховного Суда".
"Давыденко Людмила Алексеевна, родилась 5 февраля 1980 в городе Бахмач Бахмачского района Черниговской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, частный нотариус Киевского городского нотариального округа, отсутствуют сведения о партийности, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение ", - сообщается на сайте ЦИК.
По данным Центризбиркома, на промежуточных выборах народного депутата в ОИО №208 зарегистрировано 18 кандидатов.
На своей странице в Фейсбук Людмила Давыденко сообщила, что в течение последних двух недель ЦИК дважды отказывала ей в регистрации, а "ДМС просто игнорировала".
Напомним, 5 июня ЦИК назначила промежуточные выборы в одномандатном избирательном округе №208 в связи со смертью избранного в этом округе депутата Рады Валерия Давиденко (группа "Доверие") одновременно с очередными местными выборами - 25 октября.
"Слуга народа" на довыборы в Раду по 208 округу выдвинула экс-кандидата в нардепы от "Батькивщины" Анатолия Гунько, которого ранее подозревали в рейдерстве.
Давыденко нашли мертвым с огнестрельным ранением 23 мая в туалете офисного центра в Киеве. Нацполиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В Офисе Генпрокурора сообщили, что рядом с телом был найден пистолет. В ходе расследования обстоятельств гибели народного депутата Валерия Давиденко рассматривается три версии, среди них - возможное доведение до самоубийства.