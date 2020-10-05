Нардеп Дубинский возглавил список кандидатов от "Слуги народа" в Киевский облсовет

В списке как минимум шесть сотрудников "1+1".

Нардеп Дубинский возглавил список кандидатов от "Слуги народа" в Киевский облсовет
Фото: Макс Требухов

Народный депутат Украины, бывший ведущий программы "Гроші" на телеканале "1+1" Александр Дубинский возглавил избирательный список кандидатов в депутаты Киевского областного совета от партии "Слуга народу".

Такая информация содержится в списках кандидатов на сайте Центральной избирательной комиссии, пишет Интерфакс-Украина.

В этом перечне есть еще сотрудники "1 + 1 Продакшн" и "1 + 1 Медиа". Так, под №4 указан корреспондент "1 + 1 Продакшн" Владимир Тимофийчук, а под №9 - журналист "1 + 1 Медиа" Игорь Колтунов.

В списке есть и женщины, которые работают на "плюсах": продюсер "1 + 1 Продакшн" Алена Шерепа (№14), редактор выпуска "1 + 1 Продакшн" Наталья Книга (№17) и Мария Киселева (№19), администратор управления журналистских проектов "1 + 1 Продакшн" Олеся Шерепа (№44).

Есть среди кандидатов и помощник-консультант нардепа Дубинского Станислав Семергей (№6).

Всего в списке в Киевский облсовет - 84 кандидата от партии "Слуга народа".

Напомним, 20 сентября в "Слуге народа" отредактировали список "киевской команды" уже после представления.

Как известно, на должность мэра столицы от СН баллотируется Ирина Верещук.

Раньше в "Слуге народа" начали проверку после заявления нардепа о торговле местами на округе в Киевской области.

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