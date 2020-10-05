Михаил Добкин передумал баллотироваться в мэры Харькова

Михаил Добкин заявил о своем решение принять участие в выборах мэра Харькова, когда в сентябре Геннадий Кернес заболел коронавирусом, и его участие в выборах оказалось под вопросом. На сегодняшний день здоровье нынешнего главы города стабилизируется, и поэтому Добкин принял решение снять свою кандидатуру в пользу своего коллеги.

"Уважаемые харьковчане! Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Кернеса. Он идет на поправку. На этом моя миссия выполнена", - написал Добкин в соцсетях, комментируя свое решение.

Он также пожелал победы на выборах Геннадию Кернесу и его комманде: "Задачу любить Харьков и работать для людей никто не отменял. Ведь это наш город и нам здесь жить".

Регистрируя свою кандидатуру в мэры Харькова, Михаил Добкин сразу заявлял, что готов сразу забрать свои документы, как только действующий мэр вернется на свое рабочее место. Геннадий Кернес расценил тогда поступок Добкина недружеским жестом. Он прокомментировал, что Добкин хочет попытаться выиграть выборы мэра, опираясь на его рейтинг, фактически объявив себя его преемником. Хотя Геннадий Кернес не видит его ни своим преемником, ни в своей команде.

Напомним, Геннадий Кернес 2 октября получил отрицательный тест на COVID-19 и считается полностью здоровым. 15 сентября у него подтвердился коронавирус, и уже 17 сентября Кернеса увезли в Германию, где он две недели находился в немецкой клинике "Шарите". Состояние украинского политика было тяжелым, но медикам удалось быстро поднять Кернеса на ноги.