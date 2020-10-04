В Минске против демонстрантов применили водометы, есть задержанные

Люди вышли на традиционный воскресный марш протеста.

Фото: tut.by

В Минске в воскресенье, 4 октября, началась акция протеста "Марш освобождения политзаключенных". Об этом информирует телеграм-канал NEXTA-live.

Силовики начали задерживать людей еще до начала мероприятия. Как сообщает Радио Свобода, неизвестные в гражданском задерживали прохожих на проспекте Победителей и в районе улицы Немига. Отмечено, что у задержанных не было национальной бело-красно-белой символики или других атрибутов протеста.

TUT.by пишет, что на проспекте Победителей против демонстрантов применили водомет. Еще один водомет двинулся по проспекту Машерова, за ним идет колонна людей в черной форме.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Очевидцы сняли на видео как силовик в черной форме в балаклаве демонстративно вытирает ноги о бело-красно-белый флаг. Протестующие кричали "Позор".

Утром в воскресенье центр Минска перекрыли силовики. Экипированные бойцы различных спецподразделений сосредоточились на Майдане Независимости, по периметру Дворца Республики, у Городской стены, вокруг стелы "Минск - город-герой" и неподалеку от Дворца Независимости.

Фото: tut.by

Из громкоговорителей в центре города включают предупреждение для демонстрантов о том, что мероприятие несанкционированное, а также о запрете скрывать свои лица под масками.

Фото: tut.by

Напомним, протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления предварительных итогов президентских выборов. По данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10% избирателей.

23 сентября, несмотря на массовые протесты, Лукашенко провел тайную инаугурацию.

Украина, как и страны ЕС и США, не признала результатов выборов в Беларуси честными и такими, которые отображают реальное волеизъявления граждан.

В начале октября лидеры стран Европейского Союза согласовали введение санкций против почти 40 должностных лиц Беларуси. К санкциям Европейского Союза против Беларуси планирует присоединиться Украина.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В МВД заявили, что террористы "ЛНР" поджигают сухую траву у линии разграничения
СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"
Аваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсиюАваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию
В Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против ФокинаВ Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против Фокина
В присутствии Зеленского "Энергоатом" и Westinghouse заключили контракт на поставку топлива в УкраинуВ присутствии Зеленского "Энергоатом" и Westinghouse заключили контракт на поставку топлива в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Минфин Великобритании ввел санкции против лиц и компаний, причастных к строительству моста между Крымом и РФМинфин Великобритании ввел санкции против лиц и компаний, причастных к строительству моста между Крымом и РФ
Глава немецкого МИД: санкции против РФ неизбежны, если ОЗХО подтвердит отравление Навального "Новичком"Глава немецкого МИД: санкции против РФ неизбежны, если ОЗХО подтвердит отравление Навального "Новичком"
США ввели санкции против 8 граждан БеларусиСША ввели санкции против 8 граждан Беларуси
Беларусь вводит ответные санкции против Европейского СоюзаБеларусь вводит ответные санкции против Европейского Союза
В Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против ФокинаВ Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против Фокина
В Лондоне произошли столкновения во время акции против карантинных ограничений, пострадали полицейские и демонстрантыВ Лондоне произошли столкновения во время акции против карантинных ограничений, пострадали полицейские и демонстранты
В Минске по распоряжению госорганов начали "глушить" мобильный интернетВ Минске по распоряжению госорганов начали "глушить" мобильный интернет
В Беларуси силовики применили во время задержаний светошумовые гранаты и слезоточивый газВ Беларуси силовики применили во время задержаний светошумовые гранаты и слезоточивый газ
У защиты Маркива есть 20 потенциальных новых свидетелей, - адвокатУ защиты Маркива есть 20 потенциальных новых свидетелей, - адвокат
ЕС готовит расширение санкций против РоSSии из-за Украины - СМИЕС готовит расширение санкций против РоSSии из-за Украины - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости