В Минске против демонстрантов применили водометы, есть задержанные
Люди вышли на традиционный воскресный марш протеста.
В Минске в воскресенье, 4 октября, началась акция протеста "Марш освобождения политзаключенных". Об этом информирует телеграм-канал NEXTA-live.
Силовики начали задерживать людей еще до начала мероприятия. Как сообщает Радио Свобода, неизвестные в гражданском задерживали прохожих на проспекте Победителей и в районе улицы Немига. Отмечено, что у задержанных не было национальной бело-красно-белой символики или других атрибутов протеста.
TUT.by пишет, что на проспекте Победителей против демонстрантов применили водомет. Еще один водомет двинулся по проспекту Машерова, за ним идет колонна людей в черной форме.
Очевидцы сняли на видео как силовик в черной форме в балаклаве демонстративно вытирает ноги о бело-красно-белый флаг. Протестующие кричали "Позор".
Утром в воскресенье центр Минска перекрыли силовики. Экипированные бойцы различных спецподразделений сосредоточились на Майдане Независимости, по периметру Дворца Республики, у Городской стены, вокруг стелы "Минск - город-герой" и неподалеку от Дворца Независимости.
Из громкоговорителей в центре города включают предупреждение для демонстрантов о том, что мероприятие несанкционированное, а также о запрете скрывать свои лица под масками.
Напомним, протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления предварительных итогов президентских выборов. По данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10% избирателей.
23 сентября, несмотря на массовые протесты, Лукашенко провел тайную инаугурацию.
Украина, как и страны ЕС и США, не признала результатов выборов в Беларуси честными и такими, которые отображают реальное волеизъявления граждан.
В начале октября лидеры стран Европейского Союза согласовали введение санкций против почти 40 должностных лиц Беларуси. К санкциям Европейского Союза против Беларуси планирует присоединиться Украина.