В Минске против демонстрантов применили водометы, есть задержанные

Фото: tut.by

В Минске в воскресенье, 4 октября, началась акция протеста "Марш освобождения политзаключенных". Об этом информирует телеграм-канал NEXTA-live.

Силовики начали задерживать людей еще до начала мероприятия. Как сообщает Радио Свобода, неизвестные в гражданском задерживали прохожих на проспекте Победителей и в районе улицы Немига. Отмечено, что у задержанных не было национальной бело-красно-белой символики или других атрибутов протеста.

TUT.by пишет, что на проспекте Победителей против демонстрантов применили водомет. Еще один водомет двинулся по проспекту Машерова, за ним идет колонна людей в черной форме.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Очевидцы сняли на видео как силовик в черной форме в балаклаве демонстративно вытирает ноги о бело-красно-белый флаг. Протестующие кричали "Позор".

Утром в воскресенье центр Минска перекрыли силовики. Экипированные бойцы различных спецподразделений сосредоточились на Майдане Независимости, по периметру Дворца Республики, у Городской стены, вокруг стелы "Минск - город-герой" и неподалеку от Дворца Независимости.

Фото: tut.by

Из громкоговорителей в центре города включают предупреждение для демонстрантов о том, что мероприятие несанкционированное, а также о запрете скрывать свои лица под масками.

Фото: tut.by

Напомним, протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления предварительных итогов президентских выборов. По данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10% избирателей.

23 сентября, несмотря на массовые протесты, Лукашенко провел тайную инаугурацию.

Украина, как и страны ЕС и США , не признала результатов выборов в Беларуси честными и такими, которые отображают реальное волеизъявления граждан.

В начале октября лидеры стран Европейского Союза согласовали введение санкций против почти 40 должностных лиц Беларуси. К санкциям Европейского Союза против Беларуси планирует присоединиться Украина.